"Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", — говорится в пресс-релизе.

Опоры не повреждены, несущая способность конструкций не нарушена. Теперь пролетное строение извлекут кранами, и на его место будет установлено новое. По предварительным оценкам, на это понадобится 30-45 суток. На участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины.

Видеозапись инцидента публикует агентство "Крыминформ". По данным агентства, нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом.

Строительство пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года, а полностью железнодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

8 сентября в акватории Керченского пролива сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером. Была повреждена мачта освещения, стрела крана погнула несколько метров барьерного ограждения моста. Позже плавучий кран оттащили от моста на безопасное расстояние.

Как сообщалось, автодорожную часть Крымского моста протяженностью 19 километров открыли 15 мая. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, с 1 октября разрешено движение грузовиков.

Крымский мост стал одним из самых длинных в Европе. Фактически это два параллельных моста: автомобильный на четыре полосы и железнодорожный из двух путей. Проходящая по мосту дорога начинается на Таманском полуострове, проходит по 5-километровой дамбе и по острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив и выходит на берег оккупированного Россией крымского полуострова.

Пропусканая способность моста должна составить 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. По нему можно будет перевозить до 14 млн пассажиров и до 13 млн тонн грузов в год. Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 "Керчь — Новороссийск", со стороны Крыма ведется строительство трассы "Таврида", которая должна соединить Керчь с Симферополем и Севастополем. Как ожидается, движение по "Тавриде" в полном объеме откроется в 2020 году.