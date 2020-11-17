Американский пилотируемый корабль Crew Dragon в ночь на вторник, 17 ноября, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Полет с космодрома на мысе Канаверал до МКС продолжался 27 часов. Стыковка к американскому модулю Harmony осуществлена в автоматическом режиме. Астронавты перешли на борт МКС.
The @SpaceX #CrewDragon hatch opened at 1:02am ET and astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker and Soichi Noguchi entered the station moments later joining the Exp 64 crew. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/gbmPpibTXc— Intl. Space Station (@Space_Station) November 17, 2020
Crew Dragon доставил на орбиту трех астронавтов американского космического агентства NASAМайкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и их японского коллегу Соичи Ногучи. Они присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС, в которую входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубенс. Ожидается, что миссия Crew Dragon на борту МКС продлится полгода, после чего спускаемая капсула с астронавтами должна приводниться в Мексиканском заливе.
SpaceX прервал российскую монополию на полет к МКС
Запуск Crew Dragon осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с принадлежащей Илону Маску частной компанией SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9. Тестовый управляемый полет Crew Dragon к МКС был совершен в мае 2020 года, и астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен стали первыми американцами, стартовавшими к МКС с территории США после почти 9 летнего перерыва.
В 2011 году NASA лишилась средств доставки своих астронавтов на борт МКС, отказавшись из-за высокой цены и двух тяжелых аварий от дальнейшего развития программы Space Shuttle. С этого момента все американские астронавты отправлялись на МКС исключительно на российских космических кораблях, за что NASA платило Роскосмосу. По контракту, заключенному в 2015 году, стоимость одного места на российских космических кораблях для астронавтов составляла около 82 млн долларов. По информации Счетной палаты США, в 2019 году она возросла в среднем на 5 процентов. NASA оценивает одно место на борту Crew Dragon примерно в 58 млн долларов.
На 2021 год запланированы еще два пилотируемых полета Crew Dragon к МКС. В рамках одного из них на станцию отправится астронавт Европейского космического агентства ESA француз Томас Пике. Кроме того, в ближайшие 15 месяцев будет осуществлено четыре беспилотных полета для доставки на станцию необходимых грузов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (41)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (76)
Экономисты согласны, что для снижения уровня...
Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву (1)
Одна из важных особенностей михновской общины –...
За сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев COVID-19 и 14 смертей (6)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев...
В Шяуляй зафиксирован первый случай рождения больного коронавирусом младенца
В Клинике Матери и ребенка Шяуляйской республиканской...