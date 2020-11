Американский пилотируемый корабль Crew Dragon в ночь на вторник, 17 ноября, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Полет с космодрома на мысе Канаверал до МКС продолжался 27 часов. Стыковка к американскому модулю Harmony осуществлена в автоматическом режиме. Астронавты перешли на борт МКС.

The @SpaceX #CrewDragon hatch opened at 1:02am ET and astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker and Soichi Noguchi entered the station moments later joining the Exp 64 crew. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/gbmPpibTXc