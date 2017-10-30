Видеооператор Михаэль Хуфнагль зафиксировал, как во время шторма "Герварт", который прошелся по Центральной и Северной Европе (Чехия, Германия, Польша, страны Балтии), пассажирский лайнер пытался совершить посадку в аэропорту Зальцбурга.
Во время приземления мощные порывы ветра раскачивали самолет. Лайнер благополучно снизился и даже коснулся шасси полосы приземления, но сразу вновь поднялся в воздух и вернулся в немецкий Франкфурт.
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