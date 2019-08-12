ВИДЕО: Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата телеканала "Прямой"

По его словам, допрос в Государственном бюро расследований Украины был связан с ситуацией вокруг телеканала "Прямой".

"События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала", - сказал экс-президент.

"Инициатором этого является господин Портнов", - добавил он.

Порошенко отметил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.

"Но и я, и моя политическая команда призываем все политические силы и общественность встать на защиту свободы слова в Украине", - заявил он.

При этом Порошенко призвал ГБР, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимание не "Прямому" каналу, а защите информационного пространства от вмешательства государства-агрессора.

Также он отметил, что в очередной раз убедился, что экс-заместитель администрации Януковича Андрей Портнов имеет доступ к материалам следствия, поскольку после допроса была утечка информации.

12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Петра Порошенко попытались забросать тухлыми яйцами, когда он вышел из здания Государственного бюро расследований после допроса.

Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох!", а противники – "Ганьба!".

Также в политика начали бросали тухлые яйца. Одно из них попало в корреспондента "Укринформа".

В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.