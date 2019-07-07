На кадрах видео видно, что украинский президент постоянно осматривается, его взгляд блуждает, а выражение лица постоянно меняется, пишет nation-news.ru.
При этом Зеленский пил много воды. Те, кто посмотрел видео, расходятся во мнении, что же происходит с украинским лидером: кто-то убежден, что Зеленский находится под действием сильнодействующим препаратов, некоторые считают, что он просто сильно устал.
Видеозапись, размещенная на платформе YouTube, называется ”Зеленский сыграл Добкина младшего”. Это отсылка к истории с народным депутатом Верховной рады Дмитрием Добкиным. В 2016 году парламентарий неожиданно для всех удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя неадекватно. Многие предположили, что причиной этому стало употребление наркотиков.
На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия
Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса...
Boeing потерял первых покупателей самолетов 737 Max (1)
"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью...
В ОБСЕ одобрили проект резолюции об энергетической безопасности Европы
Газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"...
Ирак начал крупную операцию против "Исламского государства"
В декабре 2017 года Багдад объявил о победе над...
Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны эвакуированы тысячи людей
Для операции по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы,...
TOP новостей
Оказавшийся в праздничной программе LRT фильм оскорбил общественность LRT ошибку признаёт (134)
В субботу, 6 июля, Литва отмечала День коронации...
У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (43)
Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...
Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище (1)
Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько...
Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства (5)
Служба охраны государственной границы Литвы для...