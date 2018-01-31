Инцидент над Черным морем произошел 29 января. "Было установлено, что взаимодействие [военных самолетов] является небезопасным из-за того, что Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в 5 футах (1,52 м), причем при этом он непосредственно пересек траекторию движения американского самолета", — добавили представители ВМС США.

В пресс-службе подчеркнули, что после этого EP-3 Aries было необходимо пролететь через "завихрение от реактивной струи Су-27". В целом продолжительность перехвата продолжалась 2 часа 40 минут, заметили в пресс-службе.

На видеозаписи, опубликованной представителями ВМС США, заметно, как российский военный самолет пролетает в непосредственной близости от камеры и совершает маневр. Видео доступно на видеохостинге YouTube.

В Минобороны РФ заявили, что "Су-27 приблизился к [американскому] воздушному судну на безопасном расстоянии" и "никаких внештатных ситуаций не было".

Информацию о вылете российского истребителя на перехват самолета-разведчика США, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря, в пресс-службе министерства подтвердили, подчеркнув, что "весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Подобные происшествия происходили в прошлом году не один раз. Так, по заявлению американской стороны, летом российский истребитель "Су-27" пролетел на расстоянии 1,5 метра от разведывательного самолета ВВС США Boeing RC-135. А в ноябре в Пентагоне заявили, что российский истребитель Су-30 совершил "небезопасный" перехват американского самолета P-8A Poseidon во время его полета над Черным морем.