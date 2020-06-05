Инцидент произошел днем 3 июня в провинции Финнмарк. Под водой оказались дома, стоявшие на мысе Кракнесет. Ширина оползня составила более 600 метров, а высота — более 120 метров.
Как пишет издание Dagbladet, вместе с домами в море унесло собаку, ее удалось спасти с помощью вертолета. К вечеру среды спасательная операция завершилась. По последним данным, пострадвших нет.
Как уточняет норвежская телекомпания NRK, в домах в момент происшествия никто не находился. С места эвакуировали только одного местного жителя, находившегося на участке, который не был затронут оползнем. В основном в деревне расположены дачные дома, куда жильцы приезжают только в отпуск или на выходные.
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