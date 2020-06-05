aA
Мощный оползень, произошедший в северной части Норвегии, унес в море восемь жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The local.

Инцидент произошел днем 3 июня в провинции Финнмарк. Под водой оказались дома, стоявшие на мысе Кракнесет. Ширина оползня составила более 600 метров, а высота — более 120 метров.

Как пишет издание Dagbladet, вместе с домами в море унесло собаку, ее удалось спасти с помощью вертолета. К вечеру среды спасательная операция завершилась. По последним данным, пострадвших нет.

Как уточняет норвежская телекомпания NRK, в домах в момент происшествия никто не находился. С места эвакуировали только одного местного жителя, находившегося на участке, который не был затронут оползнем. В основном в деревне расположены дачные дома, куда жильцы приезжают только в отпуск или на выходные.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер Литвы: со следующей недели возобновится свободное сообщение с Польшей (12)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу...

Aliaksandras Lukašenka

Почему президентские выборы в Беларуси Александр Лукашенко сравнил с вооруженным мятежом? (43)

Напоминание Александра Лукашенко о массовых...

Василяускас: падение экономики будет самым большим за всю историю нового времени (21)

Падение экономики будет самым большим за всю историю...

Pensininkės Vandos namai

Пенсионерка Ванда рассказала историю побега из больницы: они преследовали меня и не хотели выпускать (26)

В Литве наблюдается какой-то сезон бегства из больниц....

В Литве установлены семь новых случаев заболевания коронавирусом (11)

За прошедшие сутки в Литве установили семь новых...

|Maža didelių žinių kaina