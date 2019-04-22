ВИДЕО: Новый взрыв у церкви на Шри-Ланке во время саперных работ вызвал панику у жителей

Происшествие вызвало панику у местных жителей. На опубликованных Сафи кадрах видно, как люди с криками убегают от места происшествия. Церковь святого Антония в Коломбо накануне подверглась атаке террористов.
Корреспондент CNN в свою очередь рассказал, что взрыв был таким сильным, что сбил с ног представителя правоохранительных органов и выбил стекла в окнах домов на улице. Полиция оттеснила людей и оцепила район находки.
Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5— michael safi (@safimichael) 22 квітня 2019 р.
Ранее портал Adaderana сообщил, что полиция обнаружила 87 детонаторов для взрывных устройств на частной автобусной стоянке в районе Коломбо Петте.
Напомним, власти считают ответственной за серию взрывов, жертвами которых стали почти 300 человек, местную группировку, за которой предположительно стоит международная террористическая сеть. Министр обороны Шри-Ланки Хемасари Фернандо призвал не винить правительство и разведывательные службы страны в неспособности предотвратить теракты.
Он объяснил, что информация о возможных нападениях, полученная незадолго до трагедии, касалась только одной-двух ожидаемых атак, но такого невиданного масштаба никто не предвидел, передает ВВС. Фернандо назвал произошедшее "несчастным случаем" и заверил, что власти делают все возможное, чтобы защитить граждан. С полуночи 23 апреля на Шри-Ланке вводится режим чрезвычайного положения.
Серия нападений в Шри-Ланке может нанести существенный удар по одной из уязвимых стран Азии, которая в значительной степени зависит от туризма, отмечает CNN.
За последние 10 лет эта сфера получила большое развитие на Шри-Ланке после победы над повстанческой организацией "Тигры освобождения Тамил-Илама". Островное государство в Индийском океане ежегодно принимает около 2,5 миллионов гостей со всего мира и предоставляет около 1 миллиона рабочих мест в туристической отрасли.
МИД России и Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Шри-Ланку, предупреждать клиентов о повышенных рисках пребывания в стране, говорится на сайте ассоциации "Турпомощь".
Российским туристам рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности, не покидать курортные зоны, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей.
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