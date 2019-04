ВИДЕО: Новый взрыв у церкви на Шри-Ланке во время саперных работ вызвал панику у жителей

Происшествие вызвало панику у местных жителей. На опубликованных Сафи кадрах видно, как люди с криками убегают от места происшествия. Церковь святого Антония в Коломбо накануне подверглась атаке террористов.

Корреспондент CNN в свою очередь рассказал, что взрыв был таким сильным, что сбил с ног представителя правоохранительных органов и выбил стекла в окнах домов на улице. Полиция оттеснила людей и оцепила район находки.

Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5