По некоторым данным, в баре проходила еженедельная вечеринка для студентов колледжей. В какой-то момент неизвестный начал стрелять. Предположительно, он вооружен пистолетом-пулеметом Uzi. Его пока не поймали.
Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw— christina heller (@CHellerTVNews) 8 November 2018
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