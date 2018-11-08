СМИ сообщают о стрельбе в одном из баров в Калифорнии. По предварительным данным, несколько человек ранены, есть жертвы, передает НТВ.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По некоторым данным, в баре проходила еженедельная вечеринка для студентов колледжей. В какой-то момент неизвестный начал стрелять. Предположительно, он вооружен пистолетом-пулеметом Uzi. Его пока не поймали.

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