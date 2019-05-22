Пока известно о 12 пострадавших: в Оклахоме после удара молнии госпитализирован мужчина, еще 11 человек получили ранения во время шторма на автодроме в городе Уитленд штата Миссури.
А в штате Колорадо за несколько дней до лета прошел сильный снегопад. Он привел к заторам на дорогах и многочисленным ДТП. В горной местности произошло столкновение 20 автомобилей.
В Денвере зафиксировано 8,6 см снега. По данным метеорологов, этот случай стал пятым с 1882 года, когда под конец весны в городе выпало более 7,6 см снега. В результате под его тяжестью оказалось повалено много деревьев.
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