В южных и центральных районах США с конца прошлой недели не прекращается ненастная погода. На штаты Техас, Оклахома, Канзас и Миссури обрушились десятки торнадо, в результате которых были повреждены дома. В некоторых районах проливные дожди привели к наводнениям, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
© AP / Scanpix

Пока известно о 12 пострадавших: в Оклахоме после удара молнии госпитализирован мужчина, еще 11 человек получили ранения во время шторма на автодроме в городе Уитленд штата Миссури.

А в штате Колорадо за несколько дней до лета прошел сильный снегопад. Он привел к заторам на дорогах и многочисленным ДТП. В горной местности произошло столкновение 20 автомобилей.

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В Денвере зафиксировано 8,6 см снега. По данным метеорологов, этот случай стал пятым с 1882 года, когда под конец весны в городе выпало более 7,6 см снега. В результате под его тяжестью оказалось повалено много деревьев.

NEWSru.com
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