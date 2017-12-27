ВИДЕО: на США обрушились рекордные снегопады

Жители северо-востока США борются с последствиями сильнейшего снегопада. В штате Пенсильвания всего за тридцать часов выпало около ста тридцати сантиметров снега. В городе Эри побит рекорд, установленный в рождественские дни 60 лет назад. А нынешний декабрь и вовсе стал для этого населенного пункта самым снежным за всю историю метеонаблюдений.
"Сложно было подъехать к дому. Я целый час пытался прорваться сквозь снег, которым завалило подъездную аллею. Его выпало столько, что даже снегоочиститель не помог. Пришлось орудовать лопатой", — рассказывает местный житель.
В регионе объявлено чрезвычайное положение. Синоптики предупреждает, что снегопад может продлиться еще неделю. Местные аэропорты работают с перебоями. Полиция просит водителей поменьше пользоваться личным транспортом. На дорогах образовалась гололедица, а видимость близка к нулю. Правда, многие жители были вынуждены отказаться от поездок на своих автомобилях: машины оказались погребены под снегом.
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