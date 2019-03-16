Сотрудники полиции рано утром 16 марта установили желтые барьеры у памятника Свободы. Ограждения на площади у памятника устанавливаются в этот день ежегодно, чтобы не допустить физического контакта между сторонниками разных позиций. Кроме того, по данным LETA, c бульвара Аспазияс был эвакуирован припаркованный автомобиль: сегодня там действуют ограничения на парковку.

"Латвийский антинацистский комитет", который планировал проведение акции протеста на Бастионной горке, в субботу утром свое мероприятие отменил. Об этом сообщает LETA. Ранее планировалось, что акция начнется в 9 часов и продлится до 13. Организаторы предполагали, что в ней примут участие около 100 человек.

Утром, в преддверии шествия, возле Церкви Святого Иоанна некая женщина и молодые люди раздавали прохожим брошюры за авторством общества Daugavas vanagi, в которых людей призывают почитать борцов за свободу Латвии и "остерегаться фальсификации латвийской истории", за которую, по словам авторов, несет ответственность европартаментарий Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии).

В брошюре отмечается, что памятные мероприятия 16 марта не имеют связи с нацизмом или фашизмом, а призваны почтить память тех 80 000 латвийцев, которые "погибли только потому, что тоталитарный СССР и нацистская Германия заключили пакт".

Также возле церкви замечен руководитель национал-патриотической организации "Центр Густава Целминьша" Игорь Шишкинс. Он охотно давал интервью журналистам, в том числе и российским, в ходе которых заявил, что коммунизм и в России, и в Латвии все еще правит бал, а народ "используют как простую скотину". "Поэтому для меня Вторая мировая все еще не закончилась", — сказал Шишкинс.

Участники шествия отправились по улице Калькю, распевая старые патриотические песни. Согласно предварительным подсчетам, число участников мероприятия может достигать тысячи человек, отмечает LETA.

Стоит отметить, что правоохранительные органы делали все возможное, чтобы избежать любых столкновений в ходе шествия. Фактически участники шли по живому коридору, образованному сотрудниками Муниципальной полиции, а самих участников шествия охраняли идущие рядом представители спецбатальона Госполиции.

Возле памятника Свободы участников шествия встретили находящиеся за барьерами сторонники противоположного идеологического лагеря с плакатами "Они боролись за Адольфа Гитлера". Антинацистов было порядка 50 человек.

Дойдя до памятника Свободы, пришедшие помянуть память легионеров Waffen SS начали символическое возложение цветов у подножия монумента. В их числе был и политик Национального объединения Янис Домбрава, который заявил после этого телекалу LNT, что премьеру-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, который ранее призвал партнеров по коалиции не участвовать в мероприятиях 16 марта, "не следует подавлять демократию, а быть вместе с солдатами". На попытки русскоязычного СМИ задать вопрос Домбрава демонстративно отвернулся.

Отметим, что и другие политики Национального объединения — Имант Парадниекс Райвис Дзинтарс, Эдвин Шноре, Янис Иесалниекс — также принимали участие в шествии.

Стоящая у ограждения представитель Русского союза Латвии Татьяна Жданок заявила журналистам, что антинацисты отменили сегодняшнюю акцию из-за решения Рижской думы переместить их мероприятие "под мост, чтобы над ними шли участники шествия". Жданок обвинила столичное мероприятие в поощрении неонацистских акций. "Это недопустимо, это скандал", — резюмировала она, назвав действия думы оскорблением. "В конце концов они будут наказаны. Хотя там, наверху".

В завершении мероприятия в толпе произошла словесная перепалка между латышами и русскоязычными, которая уже не имела отношения к дате 16 марта, а имела целью выразить недовольство обеих сторон вопросами совместного проживания в Латвии — звучали упреки, касающиеся языковых, культурных и этических вопросов. Впрочем, в физическую конфронтацию спор не перешел — вмешалась полиция.