В соцсетях появилась видеозапись, в которой город накрывает цунами. Приближение волны к берегу снимал на камеру мобильника один из очевидцев, находившийся на верхнем этаже гипермаркета Palu Grand Mal. Когда вода ударила в берег и стала сносить городские постройки, среди очевидцев, даже находившихся в прочном здании торгового центра на верхнем этаже, началась паника.

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏