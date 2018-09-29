Океанская волна высотой до двух метров обрушилась на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения, произошедшего в пятницу. Очевидцами разгула стихии стали жители города Палу, пишет The Jakarta Post.
Žemės drebėjimas Indonezijoje
© AFP / Scanpix

В соцсетях появилась видеозапись, в которой город накрывает цунами. Приближение волны к берегу снимал на камеру мобильника один из очевидцев, находившийся на верхнем этаже гипермаркета Palu Grand Mal. Когда вода ударила в берег и стала сносить городские постройки, среди очевидцев, даже находившихся в прочном здании торгового центра на верхнем этаже, началась паника.

Известно, что приближению гигантской волны предшествовало землетрясение магнитудой 7,4. Толчки были зафиксированы в 17:02. Эпицентр, по данным Геологической службы США (USGS), находился в 78 км к северу от Палу - на северо-западе острова, а гипоцентр - на глубине 10 км, пишет StormNews.ru.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. В настоящий момент вода схлынула с берега. Сообщений о жертвах не поступало.

Повреждения получили рестораны, расположенные на берегу, а также мечеть Байтуррахман, находящаяся рядом с торговым центром.

Землетрясению с магнитудой 7,4 предшествовало землетрясение магнитудой 6,0, которое тоже произошло в пятницу. В этом случае один человек погиб и около 10 получили ранения в регентстве Дунгала (Сулавеси).

В августе еще одно землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе индонезийского острова Ломбок (Малые Зондские острова).

В декабре 2004 года землетрясение магнитудой 9,1 вызвало цунами, которое обрушилось на прибрежные территории десятка стран и унесло жизни около 230 тысяч человек, включая иностранных туристов, напоминает CBS News.

NEWSru.com
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