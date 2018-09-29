В соцсетях появилась видеозапись, в которой город накрывает цунами. Приближение волны к берегу снимал на камеру мобильника один из очевидцев, находившийся на верхнем этаже гипермаркета Palu Grand Mal. Когда вода ударила в берег и стала сносить городские постройки, среди очевидцев, даже находившихся в прочном здании торгового центра на верхнем этаже, началась паника.
I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h— WID (@wjjeje) September 28, 2018
Известно, что приближению гигантской волны предшествовало землетрясение магнитудой 7,4. Толчки были зафиксированы в 17:02. Эпицентр, по данным Геологической службы США (USGS), находился в 78 км к северу от Палу - на северо-западе острова, а гипоцентр - на глубине 10 км, пишет StormNews.ru.
После землетрясения была объявлена угроза цунами. В настоящий момент вода схлынула с берега. Сообщений о жертвах не поступало.
Повреждения получили рестораны, расположенные на берегу, а также мечеть Байтуррахман, находящаяся рядом с торговым центром.
Mari kita langitkan doa2 buat saudara2 kita di Palu yang baru saja terkena Gempa 7.7 SR #PrayForDonggala #gempasulteng pic.twitter.com/gtLHOMyskz— Orizo Sarfandi C.ST (@OrizoSarfandi) September 28, 2018
Землетрясению с магнитудой 7,4 предшествовало землетрясение магнитудой 6,0, которое тоже произошло в пятницу. В этом случае один человек погиб и около 10 получили ранения в регентстве Дунгала (Сулавеси).
В августе еще одно землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе индонезийского острова Ломбок (Малые Зондские острова).
В декабре 2004 года землетрясение магнитудой 9,1 вызвало цунами, которое обрушилось на прибрежные территории десятка стран и унесло жизни около 230 тысяч человек, включая иностранных туристов, напоминает CBS News.
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