ВИДЕО: Молния ударила в ракету "Союз" во время запуска с Плесецка

"Звезда" указывает, что инцидент произошел спустя десять секунд после старта. Молния, поясняют источники "Интерфакса", попала в носитель, однако взлету "Союза-2.1б" и последующему выведению им спутника на орбиту это не помешало.
"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", — заверил агентство один из собеседников. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли в свою очередь уточнил, что молния попала в головной обтекатель и третью ступень "Союза-2".
Собеседник РБК в "Роскосмосе" в свою очередь отметил, что, как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением.
После публикации статьи информацию о попадании молнии подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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