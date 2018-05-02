ВИДЕО: Лев набросился на владельца сафари-парка и был застрелен

Инцидент случился 30 апреля около населенного пункта Тхабазимби на севере ЮАР. 67-летний владелец сафари-парка Майк Ходж, переехавший в ЮАР из Великобритании и около 10 лет назад открывший Центр содержания хищников, зашел в вольер, чтобы найти причину неприятного запаха, раздражавшего и нервировавшего животное.

Внезапно лев погнался за мужчиной, догнал его около калитки, сбил с ног и оттащил в сторону кустов. Мужчину спасло то, что один из рейнджеров парка начал стрелять и громкие звуки отпугнули хищника.

Свидетели инцидента вызвали медиков. Как сообщает издание The Citizen, Ходж получил травмы шеи и челюсти, его жизни ничего не угрожает. А лев вскоре после этого случая был застрелен.

Трагические инциденты в сафари-парках ЮАР — не редкие случаи. В феврале были два происшествия, связанных со львами. Так, на территории Национального парка Крюгера был съеден львами мужчина, подозреваемый в браконьерстве крупных видов семейства кошачьих. А в частном сафари-парке львица загрызла 22-летнюю девушку.