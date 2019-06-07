По данным ВМС США, американский крейсер был вынужден сманеврировать, чтобы не столкнуться с российским кораблем. Тихоокеанский флот РФ, в свою очередь, обвиняет в опасном маневре крейсер США USS Chancellorsville.
© AFP / Scanpix

В Филиппинском море в пятницу, 7 июня, американский ракетный крейсер USS Chancellorsville был вынужден сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой". Как сообщают ВМС США в своем микроблоге в Twitter, где опубликовано видео с инцидентом, российский корабль "совершил небезопасный и непрофессиональный маневр".

Ранее в тот же день пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила о похожем инциденте, произошедшем, по данным флота, в 6.35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-китайского моря, где оно соединяется с Филипиннским.

Как утверждается в сообщении, USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", как вдруг внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова". Чтобы избежать столкновения, российский корабль был вынужден экстренно сманеврировать, утверждает Тихоокеанский флот РФ.

Deutsche Welle

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