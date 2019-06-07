В Филиппинском море в пятницу, 7 июня, американский ракетный крейсер USS Chancellorsville был вынужден сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой". Как сообщают ВМС США в своем микроблоге в Twitter, где опубликовано видео с инцидентом, российский корабль "совершил небезопасный и непрофессиональный маневр".
Ранее в тот же день пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила о похожем инциденте, произошедшем, по данным флота, в 6.35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-китайского моря, где оно соединяется с Филипиннским.
Как утверждается в сообщении, USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", как вдруг внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова". Чтобы избежать столкновения, российский корабль был вынужден экстренно сманеврировать, утверждает Тихоокеанский флот РФ.
BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM— U.S. Navy (@USNavy) 7 июня 2019 г.
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