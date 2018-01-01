Вместе с американцами на площади мерзла певица Мэрайя Кэри. Во время своего традиционного выступления она даже пошутила, что не сможет продолжать петь, если ей не дадут чашку горячего чая, передает Time. Помимо нее, в концерте под открытым небом для миллиона зрителей выступили еще более десятка исполнителей.

Кульминацией праздника стал спуск хрустального шара, который в США является одним из главных новогодних символов. В этом году шар диаметром 3,5 метра и весом 5,5 тонн выполнили из 2,7 тысяч хрустальных треугольников ирландские мастера. Основательница движения в защиту пострадавших от сексуальных домогательств Me too Тарана Бэрк нажала на кнопку, запустив медленное вращение шара вниз по шпилю одной из высоток. Шар достиг нижней точки в момент, когда по местному времени наступил новый 2018 год. В этот момент на Таймс-сквер по традиции зазвучала культовая песня "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Фрэнка Синатры.

Сотни тысяч французов и гостей Франции встретили Новый год на Елисейских полях. Корреспондент ТАСС передает, что главная артерия Парижа была заполнена во всю длину, составляющую два километра. Зрители прибывали на Елисейские поля за несколько часов до начала шоу, чтобы занять место поближе к площади Звезды. Лазерное шоу стартовало за полчаса до полуночи. Вместо гигантского экрана были использованы плоскости Триумфальной арки. Лазерные лучи также высвечивали обратный отсчет до наступления нового года.

Большой фейерверк, который начался после наступления полуночи, едва не был отменен из-за сильного ветра, который грозил перерасти в зимнюю бурю. Однако в последний момент с Атлантики пришло тепло - в Париже было около 10 градусов тепла. Безопасность участников праздника обеспечивали около 1,8 тысяч полицейских и военных на Елисейских полях и еще 10,5 тысяч стражей порядка по всему городу. Власти категорически запретили использование петард и фейерверков, а на Елисейских полях под запрет попали еще и стеклянные бутылки.



В Лондоне последние минуты уходящего года отсчитывал Биг Бен - куранты знаменитой башни Елизаветы Вестминстерского аббатства. А центральной фигурой пиротехнического шоу стала одна из из достопримечательностей Лондона - колесо обозрения London Eye. Всего в небо взлетели около 12 тысяч зарядов. При этом доступ к наиболее удобным для наблюдения за фейерверком площадок был платным. Всего было продано около 100 тысяч билетов по 10 фунтов каждый.

Скотленд-ярд отказался сообщать точное число сотрудников органов безопасности, охраняющих порядок в британской столице. Однако известно, что основные автострады в местах массового скопления людей были перекрыты бетонными блоками, а снайперы высматривали подозрительных людей с крыш домов и из вертолетов, отмечает News.com.au.



В Германии власти крайне серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности праздника, учитывая массовые изнасилования в Кельне два года назад и нападение на рождественский рынок в прошлом году. В качестве одной из мер безопасности был принят запрет на большие сумки и рюкзаки на так называемой "партийной миле", ведущей к Бранденбургских воротах, где тысячи людей праздновали наступление Нового года. Также накануне торжеств было анонсировано создание нескольких убежищ для женщин.

В Сиднее с моста Харбор был запущен радужный фейерверк - в честь недавней легализации в Астралии гей-браков. В Японии улицы заполнили люди в лисьих масках, спешившие на первую молитву года в синтоистские храмы. В Сингапуре из-за дождя желающим посмотреть новогодний фейерверк пришлось прятаться под зонтики и дождевики. В индийской Джакарте в новогоднюю ночь устроили массовую свадьбу с участием нескольких сотен молодоженов, передает The New York Times.

Дубай в ночь на 1 января поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу, которое собрало десятки тысяч зрителей. В этот Новый год шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж Халифа, передает РИА "Новости". На поверхности башни велся отсчет последних секунд старого года, а затем были показаны лазерные проекции, сопровождаемые музыкой. В финале шоу на башню "опустился" огромный сокол. Величина проекции поставила около 110 тысяч кв. метров - вдвое больше, чем в Гонконге в 2013 году.