План испытания, прошедшего 24 июля на полигоне SpaceX в Техасе, предполагал, что прототип Starhopper запустит двигатель Raptor, работающий на жидких метане и кислороде, примерно на три секунды, чтобы подняться на высоту в 20 метров. Однако что-то пошло не так – ракета не оторвалась от земли и отключила двигатель, а затем окуталась дымом и пламенем. Изначально это испытание должно было пройти на прошлой неделе, но предварительный прожиг двигателя Raptor тоже прошел не по плану – тогда Starhopper также охватило пламя, но позднее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ракета практически не пострадала от этого огня.

Напомним, изначально проект новой ракеты SpaceX носил название BFR (Big Falcon Rocket), но в ноябре прошлого года Маск сообщил, что теперь BFR будет называться Starship. Система будет состоять из двух частей: самого корабля Starship (вторая ступень) и ускорителя Super Heavy (первая ступень). В середине января Маск опубликовал в своем микроблоге фотографию прототипа Starship, получившего название Starhopper. Прототип имеет несколько технических отличий от полноценной второй ступени Starship. В частности, на нем предполагалось установить три двигателя Raptor вместо семи, а его корпус имеет меньшую высоту и упрощенную форму. Первое испытание Starhopper состоялось в апреле.

Первый запуск новой ракеты в сборе намечался на 2022 год, а уже в 2023 году на лунную орбиту планировалось отправить ракету с туристами на борту. Впрочем, соблюдение этих сроков сейчас выглядит маловероятным.

SpaceX в настоящее время работает и над пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планируется использовать для доставки экипажей на МКС. В марте корабль успешно совершил первый полет на орбиту без людей на борту, а полет с двумя астронавтами был намечен на лето, но в апреле корабль взорвался во время испытаний. Причиной взрыва в компании назвали неисправность обратного клапана в системе наддува баков.