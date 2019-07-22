Индия запустила на Луну межпланетную станцию "Чандраян-2". Ракета-носитель стартовала с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

Первоначально запуск планировалось осуществить еще 15 июля, но за час до старта его отложили из-за технических проблем.

"Чандраян-2" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и маленького лунохода Pragyan весом около 20 кг.

По данным разных источников, проект, нацеленный на поиск воды и минералов на Луне, оценивается в 125-150 млн долларов. Орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность Луны и анализировать ее тонкую атмосферу. Луноход, оснащенный приборами для анализа почвы, преодолеет за две недели до полукилометра и отправит на Землю полученные данные и изображения.

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По замыслу специалистов, космический аппарат приземлится 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами на малоизученном южном полюсе Луны.

Портал "Медуза" со ссылкой на New York Times пишет, что посадка станет самым сложным этапом миссии — в апреле при похожей операции разбился первый лунный аппарат Израиля.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой после СССР, США и Китая страной, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

"Чандраян-2" продолжает национальную лунную программу, начатую Индией в октябре 2008 года с запуском аппарата "Чандраян-1". Аппарат проработал на орбите более 300 дней и отправил на спутник исследовательский зонд, но на поверхность Луны не высаживался.

Любопытно, что запуск "Чандраян-2" осуществился спустя 50 лет после высадки астронавтов США на поверхность Луны. Власти Индии назвали это совпадением.

Интерфакс
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