Французскому спортсмену-экстремалу Фрэнки Запате удалось пересечь пролив Ла-Манш на реактивной платформе собственного изобретения. Стартовав утром в воскресенье, 4 августа, в Сангатте на северном побережье Франции, уроженец Марселя пролетел над морем около 35 километров и спустя 20 минут приземлился неподалеку от английского Дувра. На полпути он сделал остановку, опустившись на борт судна, чтобы заправиться топливом, которое перевозил с собой в рюкзаке.

Во время первой попытки перелететь через Ла-Манш в конце июля 40-летний бывший чемпион мира по аквабайку, совершая сложный маневр для дозаправки, упал в море. Спасатели помогли ему выбраться из воды. 14 июля, во время военного парада по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии Запата около минуты летал вблизи почетной трибуны.

Сконструированная Запатой летающая на платформа Flyboard Air снабжена пятью реактивными двигателями, в качестве топлива используется керосин.