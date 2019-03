ВИДЕО, ФОТО: В Австралии бушуют природные пожары и песчаная буря

Наиболее сложная ситуация с природными пожарами вторые сутки сохраняется в пригородах города Перт - административного центра Западной Австралии. Накануне в Буллсбруке было объявлено об экстренной эвакуации жителей в связи с усилением ветра до 80 км/ч и невозможностью использования пожарной авиации. Был открыт пункт временного размещения населения. Пока обходится без потерь.

К вечеру 5 марта погодные условия улучшились, но людям советуют оставаться готовыми к тому, чтобы в любой момент можно было покинуть свои дома, передает австралийская вещательная корпорация ABC.

Другим проблемным местом в Западной Австралии остается регион Голдфилдс-Эсперанс. За последние 6 недель огонь здесь уничтожил 300 тысяч гектаров растительности. Угрозы для населенных пунктов пока нет.

3 марта тушение пожаров с воздуха здесь пришлось прервать из-за двух беспилотников. В течении 2-3 часов восемь самолетов были вынуждены ожидать, когда полеты вновь станут безопасными. По инциденту проводится расследование. Виновным может угрожать штраф в 10 тысяч австралийских долларов или заключение сроком до 5 лет. В этом году было выписано 2 штрафа за дроны в местах природных пожаров, несколько подобных случаев было и в 2018 году, сообщает Stormnews.

2 крупных возгорания площадью 11 тысяч гектаров было в восточной части штата Виктория. По информации на 4 марта, огонь уничтожил по меньшей мере 7 домов. Население было заранее эвакуировано из опасных районов, никто не пострадал.

.@DougalBeatty with an update on the unfolding bushfire emergency in Gippsland. #9News pic.twitter.com/TwFhBi4Hw0— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) March 3, 2019