ВИДЕО, ФОТО: Мощное землетрясение привело к разрушениям на юго-западе Турции

Подземные толчки ощущались также в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Ушак, Ыспарта, Бурдур и Анталья.

Разрушены и повреждены десятки зданий. В населенных пунктах провинции Денизли возникла паника, сообщает Hürriyet. Спасатели и местные жители разбирают завалы.

Информация о жертвах пока не поступала. Известно о нескольких раненых.

Данные об ущербе уточняются.