ВИДЕО, ФОТО: Мощное землетрясение привело к разрушениям на юго-западе Турции

Подземные толчки ощущались также в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Ушак, Ыспарта, Бурдур и Анталья.
Разрушены и повреждены десятки зданий. В населенных пунктах провинции Денизли возникла паника, сообщает Hürriyet. Спасатели и местные жители разбирают завалы.
Информация о жертвах пока не поступала. Известно о нескольких раненых.
Данные об ущербе уточняются.
Geçmiş olsun Denizlim 🖤#Deprem #Denizli pic.twitter.com/utrBAupAWI— Meryem Tokgöz (@meryemtkgoz) 20 марта 2019 г.
28 artçı deprem meydana geldi
Denizli Acıpayam'da deprem https://t.co/AMZy6rwmLz pic.twitter.com/RqNsZcediP— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 марта 2019 г.
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