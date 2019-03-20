ВИДЕО, ФОТО: Мощное землетрясение привело к разрушениям на юго-западе Турции

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 9:34 по местному времени в районе Аджыпаям провинции Денизли. Эпицентр землетрясения был на глубине 11,36 км. С 9:38 по 9:41 по местному времени последовали 28 афтершоков, в том числе магнитудой 4,8 и 4,5, сообщает Stormnews со ссылкой на агентство "Анадолу".
Turkijos vėliava
© Reuters/Scanpix

Подземные толчки ощущались также в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Ушак, Ыспарта, Бурдур и Анталья.

Разрушены и повреждены десятки зданий. В населенных пунктах провинции Денизли возникла паника, сообщает Hürriyet. Спасатели и местные жители разбирают завалы.

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Информация о жертвах пока не поступала. Известно о нескольких раненых.

Данные об ущербе уточняются.

NEWSru.com
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