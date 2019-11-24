ВИДЕО | ФБК сообщил о недвижимости Рогозина на 350 миллионов рублей

Российский политик Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заявил, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и члены его семьи владеют недвижимостью, которая оценивается в 350 миллионов рублей. Эта сумма существенно превышает доход за всю жизнь Рогозина как чиновника, указывается в расследовании ФБК.

По утверждениям авторов расследования, в декларации Рогозина за 2018 год значится земельный участок в Московской области площадью около половины гектара и дом площадью в 800 квадратных метров. Кроме того, другой участок, примыкающий к тому, которым владеет Рогозин, оформлен на 81-летнего тестя Рогозина — Геннадия Серебрякова, бывшего сотрудника КГБ. Суммарно оба участка Навальный оценил в 350 миллионов рублей, в то время как официальная зарплата Рогозина составляет 23,4 миллиона рублей в год.

Кроме того, в четверг стало известно, что ФБК подал в районный суд Москвы коллективный иск к президенту РФ Владимиру Путину. Как утверждается в заявлении, президент России "как гарант основного закона" обязан выступать "в защиту конституции", но применительно к ФБК эта обязанность "исполнена президентом не была". По мнению авторов заявления, права истцов были нарушены при расследовании Следственным комитетом РФ дела об отмывании средств через ФБК. Юристы также напомнили, что президент России осуществляет руководство деятельностью СК. Сам Навальный призвал "не считать этот иск политическим высказыванием".