Под Новый год эстонский канал ETV+ показал пародию на новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

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