Под Новый год эстонский канал ETV+ показал пародию на новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.
Смотрите ролик!
Зарегистрированные (2) Анонимные (20)
Плохое предзнаменование? Новый год начался для Эстонии без гимна (7)
Председатель правления ERR Рейн Вейдеманн выразил...
ВИДЕО: ETV+ показал пародию на новогоднее поздравление Путина (22)
Под Новый год эстонский канал ETV+ показал пародию на...
У солдата-перебежчика из КНДР в Сеуле нашли иммунитет к сибирской язве (4)
В крови перебежчика из КНДР обнаружены антитела к...
TOP новостей
Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (72)
В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...
Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (42)
В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...
Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (94)
В год столетия литовского государства следует...
Вильнюс обновляет троллейбусный парк (13)
Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...