По ее словам, Макрона встретили на параде со свистом и криками, что ему пора в отставку.

”Макрон, в отставку”, — скандировали люди.

14 juillet: Emmanuel Macron hué au début de son passage sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/c7N6qorO2Q — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019





