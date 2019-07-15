Французского президента Эммануэля Макрона встретили на параде в честь Дня взятия Бастилии свистом. Об этом рассказала глава RT France в телеграм-канале.
Emmanuelis Macronas Bastilijos dienos parade
© Sipa / Scanpix

По ее словам, Макрона встретили на параде со свистом и криками, что ему пора в отставку.

”Макрон, в отставку”, — скандировали люди.



Gazeta.ru

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