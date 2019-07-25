ВИДЕО: экс-президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-Президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-Президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания", - отметил Труба.

Он написал, что допрос Порошенко перенесено на 8 августа. Однако Порошенко все же пришел в ГБР, несмотря на перенос допроса. Он сообщил журналистам, что для того, чтоб прийти на допрос, ему пришлось перенести встречу.

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода Кузницы на Рыбальском, сообщает "Украинская правда".

"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде.

Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует.

И сегодня мы предоставляли объяснения, и в письменной форме, и устно по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи, абсолютно прозрачной, которая осуществлялась без моего участия, завода Кузницы на Рыбальском", – говорится в заявлении экс-президента Петра Порошенко после допроса в Госбюро расследований.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что в Бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбацком".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР.

17 июля экс-президент не явился на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком". Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и пояснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

24 июля Порошенко посетил Государственное бюро расследований и попросил лично у Трубы перенести допрос, однако получил отказ. Труба посоветовал обратиться непосредственно к следователям, которые ведут дело.