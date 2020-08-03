Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.
Видеозапись приводнения капсулы компания SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter.
Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020
Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на новость об успешном возвращении астронавтов на Землю приветственным твитом.
В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.
В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Маленькими шагами к цели" в условиях "холодка": интервью с новым послом Литвы в России
Весной Литва провела ротацию сразу в нескольких своих...
Науседа: не исключено, что придется вернуться к вопросу закрытия границ ЕС (37)
Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением...
Польша и Нидерланды – превысили показатель: еще несколько дней изоляция после возвращения из этих стран не грозит
С 3 августа в Литве действует новый список стран,...
"Интеграция не подразумевает под собой ассимиляцию": Спустя 10 лет в Литве могут принять Закон о национальных меньшинствах (78)
В последнее время в Литве все чаще поднимают вопрос о...
Специалист: цена электроэнергии БелАЭС может стать оружием манипуляций в руках Кремля (13)
Продажа электроэнергии БелАЭС по цене ниже...