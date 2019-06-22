Девять человек, включая пассажиров и экипаж, погибли вечером в пятницу в результате крушения двухмоторного самолета, принадлежавшего компании King Air, рядом с аэродромом на Гавайях. По сведениям CNN, пассажиры самолета планировали совершить прыжки с парашютом.
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Как сообщили в Департаменте транспорта штата Гавайи, двухмоторный самолет разбился рядом с аэродромом Диллингем. После падения самолет загорелся, никому из находившихся на борту людей спастись не удалось.

Глава пожарного департамента Гавайев Мануэль Невес сообщил на пресс-конференции, что его подчиненные продолжают сбор информации о том, с какой целью выполнялся рейс.

Как сообщает CNN, на борту самолета находились любители прыжков с парашютом. Расследованием крушения занимается Федеральное управление гражданской авиации. Аэродром Диллингем, принадлежащий Армии США, был взят в аренду на 25 лет Департаментом транспорта Гавайев. Об этом говорится на сайте аэродрома.

"Голос Америки"
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