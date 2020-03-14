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Объятая коронавирусом Италия превратилась в огромную зону карантина. Чтобы морально поддержать друг друга, итальянцы распахивают окна, выходят на балконы своих домов и все вместе поют.
ВИДЕО: Чтобы поддержать друг друга на карантине, итальянцы выходят на балконы и поют
© Sipa / Scanpix

Все началось с города Сиена, в итальянском регионе Тоскана. На видео пустая улица и слышны доносящиеся из окон домов голоса людей. Они поют народную песню ‘Canto della Verbena’ (Пока Сиена спит). Как сообщает Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.

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Видео быстро разлетелось по интернету и тронуло сердца миллионов пользователей. "Эстафету" подхватили другие итальянские города. Люди танцуют, поют и стараются не падать духом в это нелегкое время.


В пятницу, 13 марта, от коронавируса в Италии умерли 250 человек. Таким образом, число жертв коронавируса за минувшие сутки в Италии достигло 1266 человека. Число инфицированных в стране за это время достигло 17660 человек.

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