ВИДЕО: Чтобы поддержать друг друга на карантине, итальянцы выходят на балконы и поют

Все началось с города Сиена, в итальянском регионе Тоскана. На видео пустая улица и слышны доносящиеся из окон домов голоса людей. Они поют народную песню ‘Canto della Verbena’ (Пока Сиена спит). Как сообщает Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.
Видео быстро разлетелось по интернету и тронуло сердца миллионов пользователей. "Эстафету" подхватили другие итальянские города. Люди танцуют, поют и стараются не падать духом в это нелегкое время.
Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn— Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020
В пятницу, 13 марта, от коронавируса в Италии умерли 250 человек. Таким образом, число жертв коронавируса за минувшие сутки в Италии достигло 1266 человека. Число инфицированных в стране за это время достигло 17660 человек.
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