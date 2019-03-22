ВИДЕО: Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44 человек

Власти провинции Цзянсу распорядились временно приостановить работу всех 68 предприятий, расположенных в химическом промышленном парке города. Об этом говорится в заявлении провинциального управления охраны окружающей среды, которое приводит ТАСС.
В районе ЧП работают около 130 специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды. Специалистами предпринимаются необходимые меры для минимизации последствий взрыва для экологии данного района. О серьезном загрязнении местности информация пока не поступала. Позднее власти сообщили, что питьевая вода в зоне взрыва не загрязнена.
При этом власти были вынуждены временно эвакуировать из близлежащих населенных пунктов несколько тысяч человек, а также приостановить занятия в местных детских садах и школах.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оказать пострадавшим в результате взрыва всю необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры к недопущению аналогичных трагедий. С аналогичным требованием выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Взрыв на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на востоке Китая произошел 21 марта около двух часов дня на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке Яньчэна. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2.
Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около пяти км от места ЧП. Предприятие компании "Цзянсу тяньцзяи" занимается производством химикатов, а также нескольких видов сырья для химической промышленности. Местные власти с 2016-го по 2018 годы по меньшей мере шесть раз штрафовали химзавод за многочисленные нарушения экологических норм.
В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие
В городе Цзаоян провинции Хубэй (Центральный Китай )...
Сотрудники Facebook могли иметь доступ к миллионам паролей
Руководство соцсети признало, что пароли от десятков...
Трамп: США признают Голанские высоты частью Израиля (3)
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что...
ВИДЕО: Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 44...
ЕС предложил Лондону две возможности переноса "Брекзита"
Брюссель согласен на перенос срока выхода...
TOP новостей
В Вильнюсе появится новый квартал из 19 улиц, участки раздадут безвозмездно (17)
Вильнюсская мэрия сформировала новый квартал на...
Почему молодые водители смогут пользоваться временными правами три года
В Литве меняется порядок выдачи временных...
Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса (30)
В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический...
Сквернялис: возможно, у нас будут проблемы с Revolut (11)
У Литвы в будущем возможно будут проблемы с британским...