ВИДЕО: Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44 человек

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 44 человек, сообщил мэр города Яньчэн Цао Лубао. Его цитирует РИА "Новости". Еще 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, 58 - в тяжелом. Всего в 16 местных больниц доставили около 640 раненых. В то же время портал China.org.cn со ссылками на данные властей утверждает, что число погибших увеличилось до 47 человек.
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Власти провинции Цзянсу распорядились временно приостановить работу всех 68 предприятий, расположенных в химическом промышленном парке города. Об этом говорится в заявлении провинциального управления охраны окружающей среды, которое приводит ТАСС.

В районе ЧП работают около 130 специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды. Специалистами предпринимаются необходимые меры для минимизации последствий взрыва для экологии данного района. О серьезном загрязнении местности информация пока не поступала. Позднее власти сообщили, что питьевая вода в зоне взрыва не загрязнена.

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При этом власти были вынуждены временно эвакуировать из близлежащих населенных пунктов несколько тысяч человек, а также приостановить занятия в местных детских садах и школах.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оказать пострадавшим в результате взрыва всю необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры к недопущению аналогичных трагедий. С аналогичным требованием выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Взрыв на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на востоке Китая произошел 21 марта около двух часов дня на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке Яньчэна. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2.

Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около пяти км от места ЧП. Предприятие компании "Цзянсу тяньцзяи" занимается производством химикатов, а также нескольких видов сырья для химической промышленности. Местные власти с 2016-го по 2018 годы по меньшей мере шесть раз штрафовали химзавод за многочисленные нарушения экологических норм.

NEWSru.com
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