Канцлера ФРГ охватила дрожь на представлении нового министра юстиции Кристине Ламбрехт. В правительстве страны, однако, заверили, что Меркель чувствует себя хорошо и ее рабочий график остается в силе.
Angela Merkel
© AP / Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 27 июня, вновь испытала короткий приступ недомогания: на представлении нового министра юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в берлдинском дворце Бельвю у Меркель началась дрожь, которая вскоре прошла.

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Канцлеру протянули стакан воды, но она не взяла его. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.

Рабочий график остается в силе

На вопрос корреспондента Reuters, поедет ли Ангела Меркель на саммит стран "большой двадцатки" в Японию, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) ответил: "Канцлер чувствует себя хорошо. Все будет, как запланировано".

На прошлой неделе Ангела Меркель испытала аналогичный приступ дрожи , когда принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила случившееся обезвоживанием и большим количеством выпитого кофе при сильной жаре. Подобный случай произошел с канцлером и в жаркую погоду в 2017 году, когда ее принимали в Мексике.



Deutsche Welle

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