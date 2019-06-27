ВИДЕО: Ангеле Меркель снова стало плохо

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 27 июня, вновь испытала короткий приступ недомогания: на представлении нового министра юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в берлдинском дворце Бельвю у Меркель началась дрожь, которая вскоре прошла.
Канцлеру протянули стакан воды, но она не взяла его. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.
Рабочий график остается в силе
На вопрос корреспондента Reuters, поедет ли Ангела Меркель на саммит стран "большой двадцатки" в Японию, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) ответил: "Канцлер чувствует себя хорошо. Все будет, как запланировано".
На прошлой неделе Ангела Меркель испытала аналогичный приступ дрожи , когда принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила случившееся обезвоживанием и большим количеством выпитого кофе при сильной жаре. Подобный случай произошел с канцлером и в жаркую погоду в 2017 году, когда ее принимали в Мексике.
Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо, канцлера начало трясти. Впрочем, спустя некоторое время ей снова стало лучше: Меркель пробыла до конца на мероприятии с президентом ФРГ, а затем присутствовала на присяге нового министра юстиции в бундестаге pic.twitter.com/vtzwtHcbcd— DW на русском (@dw_russian) 27 июня 2019 г.
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