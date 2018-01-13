По информации "Чешского телевидения", речь идет об активистке Ангелине Диаш. До появления Земана на избирательном участке в столице Чехии она пряталась в толпе представителей СМИ. Когда глава государства подошел к столу избирательной комиссии и готовился предъявить свои документы, Диаш подбежала к нему.
Судя по видео с избирательного участка, уже опубликованному в интернете, активистка Femen на ходу сняла с себя рубашку, оголив грудь с провокационной надписью. В метре от Земана девушку остановил один из охранников президента, сбив ее с ног и повалив на пол. Сразу после этого активистке заломили руки за спину и надели наручники. Вскоре ее вывели из помещения.
Из-за инцидента служба безопасности президента Чехии вывела Земана из помещения для голосования. Однако спустя несколько минут глава государства вернулся и опустил бюллетень в урну. "Как вы видите, моя охрана работает достаточно хорошо, потому что она (активистка Femen. — Прим. NEWSru.com) так и не добралась до меня", — прокомментировал инцидент Земан.
Czech President Milos Zeman was rushed by a bare-chested protester from the activist group Femen as he cast his vote in the first round of the country's presidential election in Prague. pic.twitter.com/9lyyevGj77— RFE/RL (@RFERL) January 12, 2018
Президентские выборы в Чехии проходят в течение двух дней — 12-го и 13 января. На главный пост в стране претендуют девять человек, включая и самого Земана, которого социологи и эксперты называют главным фаворитом президентской гонки.
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