aA
Как отмечает агентство AFP, с начала года нападениям с применением петард подвергались полицейские участки по всей Франции.
Prancūzijos policija
Prancūzijos policija
© Reuters / Scanpix

Порядка 40 неизвестных атаковали полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн, в восьми километрах к воcтоку от Парижа, использовав пиротехнику и пустив в ход железные прутья. Как сообщили в воскресенье, 11 октября, в Twitter представители управления полиции, никто из сотрудников не пострадал. По информации французской радиостанции Europe 1, ущерб нанесен пяти автомобилям, у них выбиты окна.

Как передало агентство AFP, нападавшие подъехали к участку около 00.00 по местному времени (01.00 мск), в ночь на 11 октября. Полицейские едва успели забаррикадироваться внутри, когда толпа бросилась штурмовать вход в участок. Задержать никого не удалось, в настоящий момент следователи изучают записи, сделанные камерами видеонаблюдения.

Глава МВД страны возложил вину на наркодилеров
Вскоре после произошедшего министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен написал в Twitter: "Эти мелкие наркодилеры никого не пугают и не смогут воспрепятствовать нашей антинаркотической работе". В свою очередь мэр Шампиньи-сюр-Марн Лоран Жан не исключил, что полиция могла стать мишенью в ответ на недавний дорожный инцидент со скутером, в котором, по ряду сообщений, могли быть виноваты правоохранители.


Как напоминает AFP, нападения на полицейских происходили во Франции несколько раз за последние месяцы. В среду, 7 октября, двое правоохранителей получили пулевые ранения в пригороде Парижа — причем атаковавшие использовали табельное оружие блюстителей порядка. На другие полицейские участки в разных частях Франции в этом году уже совершались атаки с использование петард.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: срок изоляции должен значительно сократиться (15)

В Литве количество новых случаев коронавируса не...

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis Saulius Skvernelis Gintautas Paluckas Edmundas Jakilaitis, Viktorija Čmilytė-Nielsen Aušrinė Armonaitė

ГИК: на выборах в Сейм Литвы лидируют консерваторы, ИАПЛ-СХС не преодолела барьер (183)

Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы одержала...

"Трудовики" довольны результатом и заявляют о том, что у них есть лучший кандидат в премьеры (11)

Результаты первого тура порадовали лидера списка...

Шимоните: министров будем отбирать по способностям, в кабмине будет больше женщин (36)

Если придется формировать правительство, то министры...

Представитель НЦОЗ: случаи коронавируса в баре Bardakas – урок для молодежи (8)

Директор Вильнюсского департамента Национального...

|Maža didelių žinių kaina