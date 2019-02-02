Пенс категорически отверг идею о переговорах с Мадуро, и предупредил, что будут использованы все возможности, чтобы заставить его отказаться от власти.
Пенс, выступивший в местной церкви перед несколькими сотнями собравшихся, подчеркнул: «Не время для диалога, время – для действий. Пришло время покончить с диктатурой Мадуро раз и навсегда».
США признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо – временным президентом Венесуэлы. Аналогичную позицию заняли большинство государств Латинской Америки и, в более осторожной форме, государства Европы. Мадуро поддерживают Китай и Россия.
Пенс заявил, что США готовы предоставить гуманитарную помощь Венесуэле, однако должны решить этот вопрос на переговорах с оппозиционным парламентом.
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