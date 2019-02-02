Вице-президент США Майк Пенс встретился во Флориде с представителями местной венесуэльской общины, бежавшими с родины. Он пообещал оказать помощь оппозиции, пытающейся отстранить от власти Николаса Мадуро, чью победу на выборах не признали США и многие другие государства.
Mike’as Pence’as
© AFP / Scanpix

Пенс категорически отверг идею о переговорах с Мадуро, и предупредил, что будут использованы все возможности, чтобы заставить его отказаться от власти.

Пенс, выступивший в местной церкви перед несколькими сотнями собравшихся, подчеркнул: «Не время для диалога, время – для действий. Пришло время покончить с диктатурой Мадуро раз и навсегда».

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США признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо – временным президентом Венесуэлы. Аналогичную позицию заняли большинство государств Латинской Америки и, в более осторожной форме, государства Европы. Мадуро поддерживают Китай и Россия.

Пенс заявил, что США готовы предоставить гуманитарную помощь Венесуэле, однако должны решить этот вопрос на переговорах с оппозиционным парламентом.

"Голос Америки"
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