"Соединенные Штаты не давали "зеленый свет" Турции для вторжения в Сирию", – заявил Майк Пенс. – "Президент США был предельно ясен по этому поводу".
Вместе с тем, в заявлении от 6 октября пресс-секретарь Белого дома отметил, что "президент Трамп пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция в ближайшее время начнет операцию в северной Сирии, которая давно планировалась".
Майк Пенс также заявил, что по поручению президента Трампа вылетает в Турцию, чтобы договориться и перемирии.
С критикой в адрес президента США выступила и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В распространенном заявлении она отметила, что "президент Трамп дал "зеленый свет" Турции на проведение атаки против наших курдских партнеров, предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы сделать мир безопаснее от варварства Исламского государства".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно критиковал решение Трампа вывести американские войска из Сирии, выступил с поддержкой решения президента США ввести санкции против Турции.
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