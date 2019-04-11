ООН и Совет Безопасности ООН по-прежнему отказываются признать Гуайдо единственным законным лидером Венесуэлы, в то время как целый ряд международных организаций уже сделали это, подчеркнул Пенс во время выступления на заседании Совбеза, созванного сегодня по инициативе Соединенных Штатов.
"Теперь, когда страны, находящиеся в этом (Западном) полушарии, высказали свою точку зрения, пришло время ООН признать временного президента Хуана Гуайдо в качестве законного руководителя Венесуэлы и назначить его представителя в этой организации", – добавил вице-президент Пенс.
Пенс предложил руководству ООН лишить полномочий нынешнего представителя режима Николаса Мадуро в ООН и признать Гуайдо единственным президентом Венесуэлы. По словам вице-президента, США сейчас разрабатывают проект резолюции ООН о признании правительства Гуайдо и призвал мировое сообщество поддержать эту инициативу.
На данный момент неизвестно, где именно США собираются вынести резолюцию на голосование – в Совбезе ООН, где этот документ не будет принят из-за позиции России, обладающей правом вето, или на Генеральной ассамблее, где все страны-участницы обладают равными правами при голосовании.
Согласно уставу ООН, аккредитацией делегаций стран-участниц занимается комитет по проверке полномочий, в который входят 9 человек. Если большинство членов комитета проголосует за то, чтобы лишить делегацию правительства Мадуро полномочий, этот вопрос вынесут на рассмотрение Генассамблеи, где для принятия такого решения потребуется простое большинство голосов.
На сегодняшний день власть Хуана Гуайдо в Венесуэле, помимо США, признали еще 54 страны. Всего в состав ООН входят 193 государства, и пока неясно, удастся ли авторам резолюции заручиться поддержкой большинства из них.
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