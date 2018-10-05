"Не может быть сомнений… Китай вмешивается в американскую демократию", — отметил Пенс.
Вице-президент пообещал рассказать слушателям о направленных против Вашингтона действиях Китая, "все из которых являются фактом". По словам Пенса, Китай прикладывает усилия, чтобы вмешиваться в политику США. По словам Пенса, КНР "хочет видеть другого американского президента".
"Самое ужасное заключается в том, что Китай предпринимает беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году, на обстановку — то, что приведет к президентским выборам в 2020 году. Прямо говоря, лидерство президента Трампа приносит свои плоды, а Китай хочет другого американского президента", — подчеркнул Пенс.
Он рассказал также о своей недавней беседе с "высокопоставленным сотрудником разведки". "То, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране", — заявил собеседник Пенсу, говоря о попытках вмешательства в выборы в США. "Наше разведывательное сообщество заявляет, что Китай пытается влиять на правительства штатов и местные органы власти и официальных лиц с тем, чтобы использовать любые разногласия между федеральной и местной властью по политическим вопросам", — добавил Пенс.
По утверждению вице-президента США, Китай "мобилизует негласных участников, группы прикрытия и средства пропаганды для того, чтобы добиться изменений в восприятии американцами китайской политики". "Высокопоставленные китайские официальные лица уже пытались повлиять на лидеров бизнеса с тем, чтобы убедить их осудить предпринятые США действия в сфере торговли, причем они использовали в качестве средства воздействия на них стремление продолжать деятельность на территории Китая. Одним из недавних по времени примеров стала угроза лишить бизнес-лицензии одну из крупных американских корпораций в случае, если она откажется выступать против политики администрации США в этих вопросах", — продолжил Пенс.
В качестве примера попыток Пекина повлиять на предстоящие 6 ноября промежуточные выборы в Конгресс США вице-президент сослался на "стратегию Китая в области тарифов", вводимых в ответ на предпринятые американцами меры. "Они конкретно нацелили свои меры против тех отраслей промышленности и тех штатов, которые важны с точки зрения предстоящих выборов, — заявил вице-президент США. — Согласно одной из оценок, более 80% районов США, в отношении которых китайцы применяют свои меры, голосовали в 2016 году за президента Трампа, а сейчас китайцы хотят, чтобы эти голоса обратились против нашей администрации".
Пенс обвинил Китай в том, что он использует так называемую "долговую дипломатию", предлагая многомиллиардные займы странам в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Таким, образом, заявляет вице-президент, страна пытается нарастить свое влияние в мире.
Также Пенс пригрозил, что США могут ввести новые торговые пошлины в отношении Китая, если не будет заключена "честная и взаимовыгодная торговая сделка".
В ходе выступления Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп с самого начала работы действующей американской администрации ставил в приоритет именно отношения с Китаем и с его руководством. Однако Пекин ведет двойную игру.
"Американские граждане должны знать, что пока мы говорим, Пекин использует политические, экономические и военные инструменты, а также пропаганду, чтобы продвигать свои интересы и получать выгоду от своих интересов в США", — сказал Пенс.
Американские СМИ публиковали выдержки из речи Пенса еще до его выступления. В частности сообщалось, что вице-президент выступит с обвинением в адрес Китая в связи со вмешательством в промежуточные выборы в Конгресс.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о наличии у США улик, подтверждающих намерения КНР попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По мнению американского лидера, Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Он обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике". Это стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму 50 млрд долларов. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 и 16 млрд долларов), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.
С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 млрд долларов.
Майкл Пенс обрушился с критикой на американские компании, которые слишком тесно сотрудничают с Пекином. Вице-президент потребовал, чтобы компания Google немедленно отказалась от разработки поисковой системы Dragonfly, которая поможет коммунистическому режиму ужесточать цензуру в интернете.
Пенс также призвал американцев объединиться вокруг Дональда Трампа, чтобы сообща противостоять китайской угрозе. "Все больше журналистов без страха и личной выгоды "копают глубоко", чтобы найти новые доказательства того, как Китай вмешивается в наше общество. Однако под руководством президента Трампа Америка сохранит прежний курс", — уверен вице-президент США.
По его словам, Китай играет "вдолгую", и за "100-летний марафон" сделал многое, чтобы получить имидж мирной державы. Однако истинная стратегия Пекина заключается в том, чтобы разбить США как супердержаву, пишет Washington Examiner.
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