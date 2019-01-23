В своем видеообращении Пенс, который критиковал Мадуро раньше, назвал его "диктатором", не имеющим законных прав на власть.

"От имени президента Дональда Трампа и всего американского народа позвольте мне заявить о непоколебимой поддержке Соединенных Штатов, в то время как вы, народ Венесуэлы, поднимаете свои голоса в призыве к свободе", – заявил Пенс.

"Николас Мадуро – диктатор, не имеющий законных прав на власть. Он никогда не получал пост президента в результате свободных и справедливых выборов и удерживает власть, заключая в тюрьму любого, кто осмеливается противостоять ему", – добавил вице-президент.

Пенс вновь объявил о поддержке США Гуаидо, с которым он разговаривал по телефону ранее в этом месяце, и возглавляемой им Национальной ассамблеи, как "последнего остатка демократии".