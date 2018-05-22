"Со стороны Ким Чен Ына было бы огромной ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом", - цитирует Пенса телеканал. На вопрос, может ли Трамп отказаться от встречи, вице-президент ответил, что такая возможность, безусловно, есть.

"Мне не кажется, что президент Трамп думает о саморекламе, он думает о мире", - добавил Пенс.

Новый виток публичного противостояния США и КНДР начался после того, как недавно назначенный советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью сказал, что денуклеаризация КНДР могла бы пройти "по ливийскому сценарию".

Заявления такого рода беспокоят Пхеньян. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в 2003 году согласился на международную проверку, чтобы доказать, что его страна полностью свернула ядерную программу в обмен на снятие с нее санкций.

Восемь лет спустя Каддафи был убит прозападными повстанцами после битвы за Сирт, последнего сражения гражданской войны в Сирии.

На прошлой неделе государственные СМИ КНДР распространили заявление, в котором, в частности, говорилось, что власти КНДР "испытывают отвращение" по отношению к Болтону.

Также КНДР выражала беспокойство по поводу проходящих сейчас совместных военных маневров Южной Кореи и США.

США и Северная Корея вновь вернулись к обмену агрессивной риторикой, не отменяя подготовки к первой в истории встречи лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, в которой участвовали спортсмены из Северной Кореи, Ким Чен Ын встретился с лидерами Китая и Южной Кореи.

После этого КНДР освободила троих американских граждан, отбывавших сроки в корейских тюрьмах, Ким Чен Ын провел свою первую встречу с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и подписал декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР также предложила закрыть испытательный полигон Пунгери. На этом полигоне с 2006 года было проведено шесть ядерных испытаний. Последнее - в 2017 году.

Впрочем, китайские эксперты, наблюдающие за устроенным внутри горы полигоном, утверждают, что там произошло масштабное обрушение, и полигон больше не пригоден для испытаний.

Полигон тем не менее готовят к церемонии закрытия, для освещения которого в КНДР вылетели журналисты из России, Британии и США.

Денуклеаризация Корейского полуострова - основной вопрос, который будут обсуждать Трамп и Ким Чен Ын, если их встреча состоится.