Пенс, возглавляющий Национальный космический совет, рассказал о некоторых деталях проекта создания космических войск во время конференции, организованной газетой Washington Post. По словам вице-президента, Дональд Трамп вскоре попросит Конгресс объединить в одну команду военных и гражданских экспертов, отвечающих за безопасность в космосе.

Объединенное Космическое командование будет формироваться по образцу уже действующего Командования войск специального назначения, уточнил Пенс. Он рассказал, что Национальный космический совет передал соответствующие рекомендации президенту.

Пенс добавил, что, по его мнению, Агентство космического развития должно озаботиться созданием новых технологий. По словам вице-президента, сейчас над обеспечением космической безопасности США работают около 60 тысяч человек. Они занимаются этими вопросами в штате различных военных и разведывательных ведомств.

"На первом этапе (космические войска) не будут выглядеть как другие, уже действующие, виды Вооруженных Сил. Речь (пока) идет о консолидации (ресурсов), а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска..." – заявил Пенс.

Войска могут быть созданы только после утверждения плана в Конгрессе. Первоначально законодатели без особого энтузиазма восприняли новость о создании отдельных космических войск, которые будут действовать наравне с Армией и ВВС США. Некоторые конгрессмены заявили, что вопросы космоса должны оставаться в ведении ВВС.

По словам Майка Пенса, начиная со следующего года администрация Трампа начнет совместную работу с Конгрессом над принятием закона об учреждении самостоятельных космических войск. Новые войска учредят не позже 2020 года, пообещал Пенс.

"Космос – точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", – заявил Пенс. Он упомянул Россию и Китай в качестве потенциальных противников США и рассказал о возможных космических угрозах, в число которых входят противоспутниковое оружие, бортовые лазеры, "угрожающие действия на орбите и маневрирующие гиперзвуковые ракеты".

В сентябре начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн говорил, что создание космических войск, в рядах которых будут состоять 13 тысяч человек, обойдется примерно в $13 млрд за первые пять лет.

Вооруженные Силы США состоят из пяти основных видов. Это Армия, ВВС (сейчас курирует вопросы космоса), ВМС, Морская пехота и Береговая охрана.