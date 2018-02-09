"По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля. Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное - от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта", - заявил Приходько.

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По словам главы аппарата российского правительства, подача иска в суд на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сделает Навальному "слишком много чести". "Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска. - Прим. NEWSru.com)", - добавил вице-премьер.

Днем 9 февраля Дерипаска заявил о своем намерении судиться с теми, кто тиражирует информацию, изложенную в фильме-расследовании ФБК. По его словам, все обвинения, высказанные в нем, являются ложными. "Я буду защищать свою честь и достоинство в судебном порядке", - заверил он.

Nuotraukos iš Nastios Rybkos Instagram paskyros

Это заявление было опубликовано на странице миллиардера в Instagram. Навальный, в свою очередь, оставил комментарий на этой странице: "Скажите, пожалуйста, а что вы называете ложными обвинениями? Госчиновник Приходько не был на вашей яхте? Он не прилетал туда на вашем самолете? Там не было девушки по имени Настя Рыбка и ее коллег по эскорт-услугам? Видеозаписи из ее инстаграма поддельные? Скажите, где ложь, и мы с удовольствием опубликуем опровержение".

До этого представитель Дерипаски уже называл дискредитирующей информацию, озвученную основателем Фонда борьбы с коррупцией: "Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых "сенсаций".

В Кремле, в свою очередь, отказались комментировать "расследование" Навального о незаконных действиях Дерипаски и Приходько. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он "не хотел бы этого делать".

ФБК уже направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ заявление с требованием провести проверку сведений, изложенных в расследовании о Приходько и его отдыхе на яхте с Дерипаской. По информации СМИ, 12 февраля аналогичное заявление будет в письменном виде направлено руководителю управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову.

В основу скандального расследования ФБК легли публикации в Instagram и книга модели Насти Рыбки (настоящая фамилия - Вашукевич), которая называет себя любовницей Дерипаски. То, что она с ним периодически отдыхает, подтверждается многочисленными фотографиями. На некоторых из них и был замечен Приходько - заместитель премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Рыбки, дело происходило на яхте, на которой присутствовали еще шесть "платных моделей".