Вице-канцлеру Австрии Штрахе грозит скорая отставка

Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность дальнейшего сотрудничества со своим заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе - председателем правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС). Об этом сообщили в субботу, 18 мая, информационные агентства со ссылкой на источники в правительстве в Вене. Данное заявление главы правительства означает, что добровольная либо вынужденная отставка Штрахе с поста вице-канцлера неизбежна.
Курц вызвал Штрахе в ведомство федерального канцлера в 11:00 по местному времени (12:00 мск). По окончании этой беседы канцлер планирует выступить с обращением к согражданам.
Скандал вокруг Штрахе
Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала из-за сделанной скрытой камерой видеозаписи, на которой запечатлена его встреча с племянницей российского олигарха. На этой встрече в преддверии парламентских выборов в 2017 год Штрахе обещает россиянке госзаказы в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.
Оппозиция в Австрии требует отставки Штрахе с поста вице-канцлера. В австрийских СМИ спекулируют о возможности досрочных парламентских выборов.
Зеленский верит в освобождение Крыма от российской оккупации (2)
По словам новоизбранного президента Владимира...
США и Канада отменили обоюдные штрафные пошлины
Отмена США и Канадой обоюдных санкций, а также отказ...
Председатель бундестага опроверг слухи о грядущей отставке Меркель
Ангела Меркель останется в должности канцлера ФРГ до...
Нидерланды и Россия урегулировали спор по делу Arctic Sunrise (2)
После отказа РФ признать решение суда в Гааге по...
TOP новостей
В Вильнюсе начался традиционный День уличной музыки (5)
18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...
Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок
Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...
Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)
Стартап финансовых технологий из Соединенного...
В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом
В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...