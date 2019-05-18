Вице-канцлеру Австрии Штрахе грозит скорая отставка

Канцлер Себастьян Курц исключил возможность дальнейшего сотрудничества с председателем Австрийской партии свободы. Хайнца-Кристиана Штрахе обвиняют в сговоре с богатой россиянкой.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность дальнейшего сотрудничества со своим заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе - председателем правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС). Об этом сообщили в субботу, 18 мая, информационные агентства со ссылкой на источники в правительстве в Вене. Данное заявление главы правительства означает, что добровольная либо вынужденная отставка Штрахе с поста вице-канцлера неизбежна.

Курц вызвал Штрахе в ведомство федерального канцлера в 11:00 по местному времени (12:00 мск). По окончании этой беседы канцлер планирует выступить с обращением к согражданам.

Скандал вокруг Штрахе

Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала из-за сделанной скрытой камерой видеозаписи, на которой запечатлена его встреча с племянницей российского олигарха. На этой встрече в преддверии парламентских выборов в 2017 год Штрахе обещает россиянке госзаказы в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.

Оппозиция в Австрии требует отставки Штрахе с поста вице-канцлера. В австрийских СМИ спекулируют о возможности досрочных парламентских выборов.

Deutsche Welle

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